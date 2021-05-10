Сьогодні, 10 травня, о 20:15 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра серіалу «Все не випадково». Читайте біографії акторів серіалу «Все не випадково» просто зараз!

Прохор Дубравін

Прохор Дубравін (уроджений Віталій Ємашов) народився 18 липня 1976 року в Набережних Челнах. Дебют у кіно відбувся в 2004 році з епізоду в стрічці «Холостяки». Потім зіграв ще в кількох телесеріалах: «Ад’ютанти кохання», «Не родись красивою», «Талісман кохання» та ін.

Популярність здобув після зйомок у багатосерійному фільмі «Принцеса цирку» (2007―2008), серіалі «Мандрівна артистка», виконавши відразу дві ролі ― братів-близнюків Ярика і Светика. Глядачам телеканалу СТБ Прохор Дубравін знайомий за серіалами «Мій чоловік, моя жінка» і «Привіт, тату».

Світлана Зельбет

Світлана Зельбет народилася 27 червня 1979 року. У дитинстві займалася танцями. З 1984 по 1989 вчилася і танцювала в хореографічному ансамблі «Буратіно». У дев’ять років потрапила в Музичний театр юного актора під керівництвом О. Л. Федорова. З ними займалися хороші педагоги: зі сценічного мовлення, сценічного руху, вокалу, акторської майстерності.

З 1989 по 1997-й Світлана була актрисою Дитячого музичного театру юного актора. Лауреатка багатьох міжнародних фестивалів (Швейцарія, Америка, Німеччина, Франція, Данія і Туреччина). У юнацькому віці працювала ведучою на телебаченні ― вела програму «Нумо, дівчата!» і музичну передачу «440 герц». Після школи відразу вступила в ГІТІС.

Ольга Олексій

Ольга Олексій ― актриса, яка з завидною регулярністю з’являється на телебаченні й успішно грає в театрі. Велику популярність серед телеглядачів здобула після того, як на екрани вийшла воєнна драма «1941», яка пізніше отримала продовження. Однак Ольга не стала артисткою однієї ролі і запам’яталася яскравими образами в інших кіно- і телепроєктах.

На запитання, яка із зіграних у кіно ролей запам’яталася їй найбільше, Ольга Олексій називає стрічку «13 місяців», у якій перевтілилася в балерину.

Ірина Кудашова

Українська актриса і відеоблогерка Ірина Кудашова народилася 6 жовтня 2000 року в Чернігові. З раннього віку ходила в театральну студію і займалася спортивним орієнтуванням. Цікаво, що на ютубі збереглося відео 2013 року, на якому ще зовсім юна Ірина пробує себе в якості відеоблогерки.

Перша головна роль була в серіалі «Школа». Вона зіграла важкого підлітка Вероніку, яка ніяк не знайде спільну мову з матір’ю. Восени 2017 року Ірина вступила на перший курс до Національного університету культури і мистецтв у Києві.

Клавдія Дрозд

Клавдія Дрозд ― українська актриса. Народилася 9 серпня 1997 року Києві в акторській сім’ї. Батько ― Георгій Дрозд, відомий актор, народний артист України, відомий за численними ролями в кіно. Мати ― Анастасія Буніна, українська актриса, відома за фільмами «Дурдом», «Горобини грона червоні», «Геній порожнього місця», «Остання справа Казанови», «Провина кохання» і багатьма іншими.

Знаменитими були також бабуся і дідусь Клавдії по матері ― актори Лесь Сердюк та Ірина Буніна. Отже, Клавдія Дрозд ― продовжувачка акторської династії. Вперше вона потрапила на знімальний майданчик у 10-річному віці ― зіграла невелику роль у містичному трилері «Дурдом», у якому знімалася її мама. Глядачам телеканалу СТБ Клавдія знайома за ролями в серіалах «Ніщо не трапляється двічі», «Зоя», «Авантюра на двох».

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