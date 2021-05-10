Сегодня, 10 мая, в 20:15 на телеканале СТБ состоится премьера сериала «Все не случайно». Читайте биографии актеров сериала «Все не случайно» прямо сейчас!

Прохор Дубравин

Прохор Дубравин (урожденный Виталий Емашов) родился 18 июля 1976 года в Набережных Челнах. Дебют в кино состоялся в 2004 году с эпизода в картине «Холостяки». Затем сыграл еще в нескольких телесериалах: «Адъютанты любви», «Не родись красивой», «Талисман любви» и др.

Известность получил после съемок в многосерийном фильме «Принцесса цирка» (2007―2008), сериале «Странствующая артистка», исполнив сразу две роли ― братьев-близнецов Ярика и Светика. Зрителям телеканала СТБ Прохор Дубравин знаком по сериалам «Мой мужчина, моя женщина» и «Здравствуй, папа».

Светлана Зельбет

Светлана Зельбет родилась 27 июня 1979 года. В детстве занималась танцами. С 1984 по 1989 училась и танцевала в хореографическом ансамбле «Буратино». В девять лет попала в Музыкальный театр юного актера под руководством А. Л. Федорова. С ними занимались гитисовские педагоги: по сценической речи, сценическому движению, вокалу, актерскому мастерству.

С 1989 по 1997-й Светлана была актрисой Детского музыкального театра юного актера. Лауреат многих международных фестивалей (Швейцария, Америка, Германия, Франция, Дания и Турция). В юношеском возрасте работала ведущей на телевидении — вела программу «А, ну-ка, девочки!» и музыкальную передачу «440 герц». После школы она сразу поступила в ГИТИС.

Ольга Олексий

Ольга Олексий — актриса, которая с завидной регулярностью мелькает на телевидении и успешно играет в театре. Большую популярность среди телезрителей она приобрела после того, как на экраны вышла военная драма «1941», позднее получившая продолжение. Однако Ольга не стала артисткой одной роли и запомнилась яркими образами в других кино- и телепроектах.

На вопрос, какая из сыгранных в кино ролей запомнилась ей больше всего, Ольга Олексий называет картину «13 месяцев», в которой перевоплотилась в балерину.

Ирина Кудашова

Украинская актриса и видеоблогер Ирина Кудашова родилась 6 октября 2000 года в Чернигове. С раннего возраста ходила в театральную студию и занималась спортивным ориентированием. Интересно, что на ютубе сохранилось видео 2013 года, на котором еще совсем юная Ирина пробует себя в качестве видеоблогера.

Первая главная роль была в сериале «Школа». Она сыграла сложного подростка Веронику, которая никак не найдет общий язык с матерью. Осенью 2017 года Ирина поступила на первый курс в Национальный университет культуры и искусств в Киеве.

Клавдия Дрозд

Клавдия Дрозд ― украинская актриса. Родилась 9 августа 1997 года в Киеве в актерской семье. Отец — Георгий Дрозд, известный актер, народный артист Украины, знаменитый по многочисленным ролям в кино. Мать — Анастасия Бунина, украинская актриса, известна по фильмам «Дурдом», «Рябины гроздья алые», «Гений пустого места», «Последнее дело Казановы», «Виновата любовь» и многим другим.

Знаменитыми были также бабушка и дедушка Клавдии по матери — актеры Лесь Сердюк и Ирина Бунина. Таким образом, Клавдия Дрозд — продолжательница актерской династии. Впервые она попала на съемочную площадку в 10-летнем возрасте — сыграла небольшую роль в мистическом триллере «Дурдом», в котором снималась ее мама. Зрителям телеканала СТБ Клавдия знакома по ролям в сериалах «Ничто не случается дважды», «Зоя», «Авантюра на двоих».

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