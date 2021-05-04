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«Сніг посеред літа»: анонс 1–4 серій

04.05.2021

Сьогодні, 4 травня, о 20:15 на телеканалі СТБ вийдуть 1–4 серії серіалу «Сніг посеред літа». Читайте анонс 14 серій серіалу «Сніг посеред літа» просто зараз!

 4 травня на СТБ відбудеться довгоочікувана прем’єра другого фільму з унікального циклу «Знаки кохання» від легендарної Оксани Байрак. Кіноцикл складається з дванадцяти самостійних 4-серійних фільмів, у кожному з них головна героїня жінка, яка народилася під певним знаком зодіаку і шукає свій шлях до кохання. Героїнею фільму «Сніг посеред літа» стане жінка-Діва.

За сюжетом Олена і Гліб щаслива, на перший погляд, подружня пара. У них 20-річний стаж сімейного життя, син і звичні будні. Поки чоловік сміливо крокував по кар’єрних сходах, Олена влаштувалася працювати в РАГС. Зі зручними робочими днями: п’ятниця розлучення і прийом заяв, субота весілля, щоб весь інший час віддавати синові і чоловіку. Ось тільки в вічних клопотах Олена і не помітила, як їхні стосунки з чоловіком стали більше нагадувати холодне співіснування поруч, аніж шлюб.

Одного разу до Олени прийшла подавати заяву дуже стильна пара. Він відомий боксер Олег, а його наречена красуня Юля. Незважаючи на різницю у віці, Олега охоплює раптовий потяг до Олени. Олії у вогонь додає і їхня фатальна зустріч того ж вечора…

Режисерка-постановниця: Оксана Байрак.

У ролях: Валентина Гарцуєва, Георгій Москалюк, Євген Олійник, Катерина Тишкевич та ін.

Video: «Сніг посеред літа»: анонс 1–4 серій

Серіал Сніг посеред літа - 1, 4 серії на сайті СТБ вже 04.05.2021. Про що сюжет 1 та 4 серій серіалу Сніг посеред літа

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