Сегодня, 4 мая, в 20:15 на телеканале СТБ выйдут 1–4 серии сериала «Летний снег». Читайте анонс 1–4 серий сериала «Летний снег» прямо сейчас!

4 мая на СТБ состоится долгожданная премьера второго фильма из уникального цикла «Знаки любви» от легендарной Оксаны Байрак. Киноцикл состоит из двенадцати самостоятельных 4-серийных фильмов, в каждом из них главная героиня – женщина, которая родилась под определенным знаком зодиака и ищет свой путь к любви. Героиней фильма «Летний снег» станет женщина-Дева.

По сюжету Елена и Глеб – счастливая, на первый взгляд, супружеская пара. У них 20-летний стаж семейной жизни, сын и привычные будни. Пока супруг смело шагал по карьерной лестнице, Елена устроилась работать в ЗАГС. С удобными рабочими днями: пятница – разводы и прием заявлений, суббота – свадьбы, чтобы все остальное время отдавать сыну и мужу. Вот только в вечных хлопотах Елена и не заметила, как их отношения с мужем стали больше напоминать холодное сосуществование рядом, нежели супружество.

Однажды к Елене пришла подавать заявление очень стильная пара. Он – известный боксер Олег, а его невеста – красавица Юля. Несмотря на разницу в возрасте, Олега одолевает внезапное притяжение к Елене. Масла в огонь добавляет и их роковая встреча тем же вечером…

Режиссер-постановщик: Оксана Байрак.

В ролях: Валентина Гарцуева, Георгий Москалюк, Евгений Олейник, Екатерина Тышкевич и др.

Video: «Летний снег»: анонс 1–4 серий Сериал Летний снег - 1, 4 серии на сайте СТБ уже 04.05.2021. О чем сюжет 1 и 4 серий сериала Летний снег

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