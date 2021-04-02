У третьому сезоні герой Андрія Федінчика, як і всі «папаньки», теж переїде за місто. Він випадково зачіпає інтереси мафії і змушений ховатися! А ще Саша закохається в дівчину Машу. Але все-таки не буде готовий до серйозних стосунків.

«У третьому сезоні в Саші все ж буде багато жінок… І одна, у яку він серйозно закохається!», ― розповіла актриса Наталка Денисенко ― пасія героя в серіалі (Тетяна) і щаслива дружина Андрія Федінчика ось уже кілька років.

Стосунки Саші і Маші зав’яжуться дуже несподівано і спонтанно. Здається, це справжні почуття ― героєві доведеться в цьому розібратися.

«Саша все ж не готовий до стосунків ― не готовий їх будувати і утримувати. А тут ще й перешкода у вигляді Тані, яка має намір боротися за нього. А ось кого він вибере ― це одна з головних інтриг сезону», ― розповів продюсер Олексій Бланар.

Як розвиватиметься любовна лінія в сюжеті, чи зміниться Саша і чи боротиметься за нього Таня ― стане відомо вже цієї весни. Третій сезон серіалу «Папаньки» скоро на телеканалі СТБ!



Video: Нова пара в «Папаньки-3» ― Саша познайомився з дівчиною Машею У третьому сезоні герой Андрія Федінчика, як і всі «папаньки», теж переїде за місто. Він випадково зачіпає інтереси мафії і змушений ховатися! А ще Саша закохається в дівчину Машу

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