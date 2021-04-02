Улюблений комедійний серіал «Папаньки» повертається на екрани в оновленому стилі! Зовсім скоро глядачі побачать продовження веселої історії на телеканалі СТБ. Нові епізоди виходитимуть з понеділка по четвер о 20:15.

У новому сезоні стиль папаньок дещо змінився. Арсенал костюмів став набагато більшим, ніж у другому сезоні. Головна художниця з костюмів Тамара Демченко каже, що здебільшого використовували нові речі та розширили гардероб героїв. Намагалися поділити всіх за колірною гамою, як і в попередніх сезонах.

«Єгор змінився: раніше його персонаж постійно був одягнений у зеленій гамі, а в цьому сезоні ми підібрали для нього більш світлий гардероб. Але його образ вічної дитини нікуди не подівся, і кумедні теніски з принтами їжачків теж нікуди не зникли»,

– сміється художниця-костюмерка Тамара Демченко.

А ще персонаж Єгора Крутоголова повністю пройнявся заміським життям, і це вплинуло на його стиль.

«Єгор став частіше носити шорти, теніски та капелюхи: то федору, то канотьє. Справжній дачник!».

Деяким персонажам довелося поміняти костюми, тому що вони просто стали малі. Благо, дорослі герої залишилися у своєму розмірі, а ось діти ростуть як на дріжджах. А разом із ними змінюються і костюми.

«Впродовж проєкту ми Яні Малишевій (персонаж Кіри Подольської) кілька разів оновлювали взуття. Кіра прийшла 5-річною дівчинкою з одним розміром ноги, а зараз їй уже майже 9 років. Дем’ян Шиян дуже виріс, його одяг тепер купуємо не в дитячому відділі, у в підлітковому», – розповіла Тамара Демченко.

У третьому сезоні шукали для зйомок «дорослі» та відверті костюми. Для Раїси Романівни (героїні Віталіни Біблів) спеціально зробили сексуальний білий пеньюар із пухом. А ось Ользі Миколаївні (героїні Вікторії Булітко) костюм не потрібен! У 3 сезоні вона з’явиться в кадрі практично без одягу!

«У третьому сезоні у мене є “душова” сцена, де я злегка оголена… Я цілий тиждень готувалася, качала прес, тому що мене побачать не тільки глядачі, але і всі, хто буде на майданчику (сміється). Хоча солодощі все одно вабили мене… Мені хотілося б мати гарний вигляд. З останніх сил за день до зйомки перед телевізором на велотренажері займалася», – розповіла Вікторія Булітко.

Прем’єра 3 сезону серіалу «Папаньки» відбудеться 12 квітня на телеканалі СТБ.

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