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Дивіться Ворожка з 29.03.2021 на СТБ

22.03.2021

Дивіться онлайн прем’єру містичного серіалу Ворожка з 29 березня на телеканалі СТБ!

Катерина – незвичайна медсестра. Вона має дар яснобачення, але вважає свою особливість психічним відхиленням. Проте все ж їй вдається вживатися з видіннями, які ледь не щодня приходять їй. За збігом обставин головна героїня переїжджає до столиці, де починає працювати в поліційному відділку. Саме тут до неї приходить усвідомлення: яснобачення – не хвороба, а шанс врятувати людей і знайти розгадки найзаплутаніших злочинів. Не пропустіть усі подробиці – дивіться онлайн серіал Ворожка з 29.03.2021 на СТБ!

Video: Дивіться Ворожка з 29.03.2021 на СТБ


Серіал Ворожка – 1 серія вийде в ефір вже 29.03.2021. Про що буде 1 серія серіалу Ворожка читайте в анонсі

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