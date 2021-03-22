Смотрите онлайн премьеру мистического сериала Гадалка с 29 марта на телеканале СТБ!

Екатерина – необычная медсестра. Она обладает даром ясновидения, но считает свою особенность психическим отклонением. Однако все же ей удается уживаться с видениями, которые чуть ли не ежедневно приходят ей. По стечению обстоятельств главная героиня переезжает в столицу, где начинает работать в полицейском участке. Именно здесь к ней приходит осознание: ясновидение – не болезнь, а шанс спасти людей и найти разгадки самых запутанных преступлений. Не пропустите все подробности – смотрите онлайн сериал Гадалка с 29.03.2021 на СТБ!

Video: Смотрите Гадалка с 29.03.2021 на СТБ

Сериал Гадалка — 1 серия выйдет в эфир уже 29.03.2021. О чем будет 1 серия сериала Гадалка читайте в анонсе