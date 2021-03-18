Сьогодні о 20:15 на телеканалі СТБ вийдуть 7 і 8 серії серіалу «Авантюра на двох». Читайте анонс 7–8 серій фільму «Авантюра на двох» просто зараз!

Дмитро дізнається, що Марина найняла Сашу зіграти роль брата. А Кукушкін інструктує бандита перед диверсією, яка запланована на час святкування ювілею «Чорноморського винороба»…

Катя повідомляє Софії про те, що Марину з Сашком пов’язують особливі стосунки. Софія викликає «липового» онука на серйозну розмову, після якої в Саші не залишається іншого виходу ― він зникає з дому Бондарів, не попрощавшись із Мариною… Приходять результати тесту ДНК. Знайшовся справжній онук. Проте в детектива великі сумніви: чи варто Софії знати про існування цієї специфічної людини?

Режисер: Микола Пеліхов.

У ролях: Олена Хохлаткіна, Андрій Федінчик, Клавдія Дрозд, Наталка Денисенко, Ольга Морозова, Костянтин Корецький, Гліб Михайличенко, Ірина Рождественська.

Video: «Авантюра на двох»: анонс 7–8 серій Серіал Авантюра на двох - 7, 8 серії на сайті СТБ вже -18.03.2021. Про що сюжет 7 та 8 серій серіалу Авантюра на двох

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