Сьогодні о 20:15 на телеканалі СТБ вийдуть 5 і 6 серії серіалу «Авантюра на двох». Читайте анонс 5–6 серій серіалу «Авантюра на двох» просто зараз!

Саша готується до від’їзду. Щоб утримати улюбленого «онука», Софія збирається звести його з головною красунею Чорноморська – Катею. Проте її план побачення не спрацьовує, і за збігом обставин Саша проводить прекрасний вечір з Мариною.

Марина повідомляє Саші, що бути разом як пара вони не зможуть, їм доведеться і далі вдавати родичів, оскільки її справжній брат, найімовірніше, мертвий. А тим часом інші родичі дізнаються, що Марина продовжує шукати брата.

Режисер: Микола Пеліхов.

У ролях: Олена Хохлаткіна, Андрій Федінчик, Клавдія Дрозд, Наталка Денисенко, Ольга Морозова, Костянтин Корецький, Гліб Михайличенко, Ірина Рождественська.

Video: «Авантюра на двох»: анонс 5–6 серій Серіал Авантюра на двох - 5, 6 серії на сайті СТБ вже -17.03.2021. Про що сюжет 5 та 6 серій серіалу Авантюра на двох

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