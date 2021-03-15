Сьогодні о 20:15 на телеканалі СТБ вийдуть 1 і 2 серії серіалу «Авантюра на двох». Читайте анонс 1–2 серій серіалу «Авантюра на двох» просто зараз!

Софія Бондар, генеральна директорка компанії «Чорноморський винороб», при смерті. Вона просить онучку Марину знайти її зниклого онука. Тим часом чарівний авантюрист Саша Пушкін потрапляє відразу в кілька халеп. Рятуючись утечею, він ховається в церкві, де його застає Марина. Вона пропонує Саші прикинутися її зниклим братом.

Саша погоджується протягом усього лише одного дня грати роль онука Софії. Потім він отримає свій солідний гонорар і зникне з життя родини Бондарів назавжди. Разом з Мариною він поспішає в лікарню до вмираючої, яка після довгоочікуваної зустрічі з онуком раптово відчуває себе краще і, здається, більше не збирається залишати цей світ. Такий поворот вносить корективи у плани всіх членів сім’ї. Особливо тих, хто чекав на швидке оголошення її заповіту…

Режисер: Микола Пеліхов.

У ролях: Олена Хохлаткіна, Андрій Федінчик, Клавдія Дрозд, Наталка Денисенко, Ольга Морозова, Костянтин Корецький, Гліб Михайличенко, Ірина Рождественська.

Video: «Авантюра на двох»: анонс 1–2 серій Серіал Авантюра на двох - 1, 2 серії на сайті СТБ вже -15.03.2021. Про що сюжет 1 та 2 серій серіалу Авантюра на двох

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