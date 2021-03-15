Сегодня в 20:15 на телеканале СТБ выйдут 1 и 2 серии сериала «Авантюра на двоих». Читайте анонс 1–2 серий сериала «Авантюра на двоих» прямо сейчас!

София Бондарь, генеральный директор компании «Черноморский винодел», при смерти. Она просит внучку Марину найти ее пропавшего внука. Тем временем очаровательный авантюрист Саша Пушкин попадает сразу в несколько передряг. Спасаясь бегством, он прячется в церкви, где его застает Марина. Она предлагает Саше притвориться ее исчезнувшим братом.

Саша соглашается в течение всего лишь одного дня играть роль внука Софии. Затем он получит свой солидный гонорар и исчезнет из жизни семьи Бондарь навсегда. Вместе с Мариной он спешит в больницу к умирающей, которая после долгожданной встречи с внуком внезапно чувствует себя лучше и, кажется, больше не намерена покидать этот мир. Такой поворот вносит коррективы в планы всех членов семьи. Особенно тех, кто ждал скорого оглашения ее завещания…

Режиссер: Николай Пелихов.

В ролях: Елена Хохлаткина, Андрей Фединчик, Клавдия Дрозд, Наталка Денисенко, Ольга Морозова, Константин Корецкий, Глеб Михайличенко, Ирина Рождественская.

Video: «Авантюра на двоих»: анонс 1–2 серий Сериал Авантюра на двоих - 1, 2 серии на сайте СТБ уже 15.03.2021. О чем сюжет 1 и 2 серий сериала Авантюра на двоих

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