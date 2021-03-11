Сьогодні о 20:15 на телеканалі СТБ вийдуть 3 і 4 серії серіалу «Любов на реабілітації» виробництва «СтарМедіа». Читайте анонс 3–4 серій фільму «Любов на реабілітації» просто зараз!

Катя приходить до тями в реанімації. З’ясовується, що їй терміново потрібна операція, і фонд «Реабілітація», який співпрацює з їхньою лікарнею, погоджується допомогти. Каті роблять операцію. Вона проходить успішно – тепер потрібно відновлюватися. Пацієнтку переводять на домашній режим, а той же фонд «Реабілітація» виділяє їй новий електричний візок. Катя намагається з’ясувати, що це за фонд, але їй дають розмиті відповіді. Тепер з нею займається медсестра Таня, яка розповідає їй усі новини. Дівчина дізнається, що це Влад покликав на допомогу, коли вона знепритомніла…

Катя намагається з’ясувати, чи справді «Реабілітація» – фонд Влада. Вона дізнається, що фонд заснував його батько, якраз після того, як до них надійшла Катя. Першою ж оплатою була купівля ліків для неї і необхідного устаткування, за допомогою якого і вдалося поставити її на ноги. Однією з умов батька Влада і, після його смерті, самого Влада була цілковита конфіденційність – вони не хотіли, щоб про їхню благодійність було широко відомо. Катя розуміє, що батьки Влада і сам Влад оплатили її лікування. У цей час Єгор у тренера збірної, розповідає йому про Машину ситуацію і просить взяти її в олімпійську збірну – до цього часу вони встигнуть відновитися. Єгор благає: це Машин шанс на успіх, і тренер це знає. Тренер погоджується, але вимагає підтвердження від реабілітолога і бажано від Каті, яка найкраща у своїй справі…

У ролях: Анна Кузіна, Павло Вишняков, Євгенія Треско, Сергій Дерев’янко, Олексій Нагрудний та ін.

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Video: «Любов на реабілітації»: анонс 3–4 серій Серіал Любов на реабілітації - 3, 4 серії на сайті СТБ вже -11.03.2021. Про що сюжет 3 та 4 серій серіалу Любов на реабілітації

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