Сегодня в 20:15 на телеканале СТБ выйдут 3 и 4 серии сериала «Любовь на реабилитации» производства «СтарМедиа». Читайте анонс 3–4 серий сериала «Любовь на реабилитации» прямо сейчас!

Катя приходит в себя в реанимации. Выясняется, что ей срочно нужна операция, и фонд «Реабилитация», который сотрудничает с их больницей, соглашается помочь. Кате делают операцию. Она проходит успешно – теперь нужно восстанавливаться. Пациентку переводят на домашний режим, а тот же фонд «Реабилитация» выделяет ей новейшую электрическую коляску. Катя пытается выяснить, что это за фонд, но ей дают размытые ответы. Теперь с ней занимается медсестра Таня, которая рассказывает ей все новости. Девушка узнает, что это Влад позвал на помощь, когда она потеряла сознание…

Катя пытается выяснить, действительно ли «Реабилитация» – фонд Влада. Она узнает, что фонд основал его отец, как раз после того, как к ним поступила Катя. Первой же оплатой была покупка лекарств для нее и необходимого оборудования, с помощью которого и удалось поставить ее на ноги. Одним из условий отца Влада и, после его смерти, самого Влада была полная конфиденциальность – они не хотели, чтобы об их благотворительности было широко известно. Катя понимает, что родители Влада и сам Влад оплатили ее лечение. В это время Егор у тренера сборной, рассказывает ему о Машиной ситуации и просит взять ее в олимпийскую сборную – до этого времени они успеют восстановиться. Егор умоляет: это Машин шанс на успех, и тренер это знает. Тренер соглашается, но требует подтверждения от реабилитолога и желательно от Кати, которая лучшая в своем деле…

В ролях: Анна Кузина, Павел Вишняков, Евгения Треско, Сергей Деревянко, Алексей Нагрудный и др.

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Video: «Любовь на реабилитации»: анонс 3–4 серий Сериал Любовь на реабилитации - 3, 4 серии на сайте СТБ уже 11.03.2021. О чем сюжет 3 и 4 серий сериала Любовь на реабилитации

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