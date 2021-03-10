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«Любов на реабілітації»: анонс 1–2 серій

10.03.2021

Сьогодні о 20:15 на телеканалі СТБ вийдуть 1 і 2 серії фільму «Любов на реабілітації» виробництва «СтарМедіа». Читайте анонс 1–2 серій фільму «Любов на реабілітації» просто зараз!

Реабілітологиня Катерина вдало ставить кожного пацієнта на ноги, хоча сама ходить з паличкою. Двадцять років тому її збив на водному скутері молодий багатий хлопець. Катерина одужала, але внаслідок травми страждає від болю. Вона присвятила життя роботі.

Одного разу на реабілітацію приходить новий пацієнт ― меценат Влад. Катерина впізнає  хлопця, який зламав їй життя, але не каже йому про це. Сам Влад ні про що не здогадується. Під наглядом Катерини він швидко відновлюється і дуже їй вдячний. До  дівчини починає залицятися Єгор, батько пацієнтки-гімнастки. Катерина тане і дозволяє собі закохатися. Зміни в ній зауважує і Влад, який поступово теж у неї закохується… Чи зможе він реабілітуватися в очах Катерини за те, що зробив з її життям двадцять років тому?

Режисер-постановник: Аліна Чеботарьова.

У ролях: Анна Кузіна, Павло Вишняков, Євгенія Треско, Сергій Дерев’янко, Олексій Нагрудний та ін.

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Video: «Любов на реабілітації»: анонс 1–2 серій

Фільм Любов на реабілітації - 1, 2 серії на сайті СТБ вже -10.03.2021. Про що сюжет 1 та 2 серій фільму Любов на реабілітації

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