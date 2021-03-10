Сегодня в 20:15 на телеканале СТБ выйдут 1 и 2 серии фильма «Любовь на реабилитации» производства «СтарМедиа». Читайте анонс 1–2 серий фильма «Любовь на реабилитации» прямо сейчас!

Реабилитолог Екатерина удачно ставит каждого пациента на ноги, хотя сама ходит с палочкой. Двадцать лет назад ее сбил на водном скутере молодой богатый парень. Екатерина выздоровела, но в результате травмы страдает от боли. Она посвятила жизнь работе.

Однажды на реабилитацию приходит новый пациент ― меценат Влад. Екатерина узнает парня, который сломал ей жизнь, но не говорит ему об этом. Сам Влад ни о чем не догадывается. Под наблюдением Екатерины он быстро восстанавливается и очень ей благодарен. За девушкой начинает ухаживать Егор, отец пациентки-гимнастки. Екатерина тает и позволяет себе влюбиться. Изменения в ней замечает и Влад, который постепенно тоже в нее влюбляется… Сможет ли он реабилитироваться в глазах Екатерины за то, что совершил с ее жизнью двадцать лет назад?

Режиссер-постановщик: Алина Чеботарева.

В ролях: Анна Кузина, Павел Вишняков, Евгения Треско, Сергей Деревянко, Алексей Нагрудный и др.

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Video: «Любовь на реабилитации»: анонс 1–2 серий Любовь на реабилитации - 1, 2 серии на сайте СТБ уже 10.03.2021. О чем сюжет 1 и 2 серий фильма Любовь на реабилитации

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