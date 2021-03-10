Зовсім скоро, 15 березня, о 20:15 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра серіалу «Авантюра на двох». Читайте сюжет нового серіалу «Авантюра на двох» просто зараз!

За сюжетом Софія Бондар, генеральна директорка компанії «Чорноморський винороб», при смерті. Вона просить онучку Марину знайти її зниклого онука. Тим часом чарівний авантюрист Саша Пушкін потрапляє відразу в кілька колотнеч. Рятуючись втечею, він ховається в церкві, де його застає Марина. Вона пропонує Саші зіграти роль її зниклого брата.

Саша погоджується протягом усього лише одного дня грати роль онука Софії. Потім він отримає свій солідний гонорар і зникне з життя родини Бондарів назавжди. Разом з Мариною він поспішає в лікарню до вмираючої, яка після довгоочікуваної зустрічі з онуком раптом відчуває себе краще і, здається, більше не має наміру залишати цей світ. Такий поворот вносить корективи в плани всіх членів сім’ї. Особливо тих, хто чекав на скоре оголошення її заповіту…

Режисер: Микола Пелихов.

У ролях: Олена Хохлаткіна, Андрій Федінчик, Клавдія Дрозд, Наталка Денисенко, Ольга Морозова, Костянтин Корецький, Гліб Михайличенко, Ірина Рождественська.

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