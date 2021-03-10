Совсем скоро, 15 марта, в 20:15 на телеканале СТБ состоится премьера сериала «Авантюра на двоих». Читайте сюжет нового сериала «Авантюра на двоих» прямо сейчас!

По сюжету София Бондарь, генеральный директор компании «Черноморский винодел», при смерти. Она просит внучку Марину найти её пропавшего внука. Тем временем очаровательный авантюрист Саша Пушкин попадает сразу в несколько передряг. Спасаясь бегством, он прячется в церкви, где его застаёт Марина. Она предлагает Саше сыграть роль её исчезнувшего брата.

Саша соглашается в течение всего лишь одного дня играть роль внука Софии. Затем он получит свой солидный гонорар и исчезнет из жизни семьи Бондарь навсегда. Вместе с Мариной он спешит в больницу к умирающей, которая после долгожданной встречи с внуком внезапно чувствует себя лучше и, кажется, больше не намерена покидать этот мир. Такой поворот вносит коррективы в планы всех членов семьи. Особенно тех, кто ждал скорого оглашения её завещания…

Режиссер: Николай Пелихов.

В ролях: Елена Хохлаткина, Андрей Фединчик, Клавдия Дрозд, Наталка Денисенко, Ольга Морозова, Константин Корецкий, Глеб Михайличенко, Ирина Рождественская.

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