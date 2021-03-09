10 березня о 20:15 на телеканалі СТБ вийде серіал «Любов на реабілітації» виробництва «СтарМедіа». Читайте кількість серій і графік виходу серіалу «Любов на реабілітації» просто зараз!

10 березня, 20:15 — 1 серія

10 березня, 21:10 — 2 серія

11 березня, 20:15 — 3 серія

11 березня, 21:10 — 4 серія

За сюжетом Катя приходить до тями в реанімації. З’ясовується, що їй терміново потрібна операція, і фонд «Реабілітація», який співпрацює з їхньою лікарнею, погоджується допомогти. Каті роблять операцію. Вона проходить успішно — тепер потрібно відновлюватися. Пацієнтку переводять на домашній режим, а той же фонд «Реабілітація» виділяє їй новий електричний візок. Катя намагається з’ясувати, що це за фонд, але їй дають розмиті відповіді. Тепер із нею займається медсестра Таня, яка розповідає їй усі новини. Дівчина дізнається, що це Влад покликав на допомогу, коли вона втратила свідомість…

Катя намагається з’ясувати, чи справді «Реабілітація» — фонд Влада. Вона дізнається, що фонд заснував його батько якраз після того, як до них надійшла Катя. Першою ж оплатою була купівля ліків для неї і необхідного устаткування, за допомогою якого і вдалося поставити її на ноги. Однією з умов батька Влада і, після його смерті, самого Влада була цілковита конфіденційність — вони не хотіли, щоб про їхню благодійність було широко відомо. Катя розуміє, що батьки Влада і сам Влад оплатили її лікування.

У ролях: Анна Кузіна, Павло Вишняков, Євгенія Треско, Сергій Дерев’янко, Олексій Нагрудний та ін.

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