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«Любовь на реабилитации»: количество серий и график выхода

09.03.2021

10 марта в 20:15 на телеканале СТБ выйдет сериал «Любовь на реабилитации» производства «СтарМедиа». Читайте количество серий и график выхода сериала «Любовь на реабилитации» прямо сейчас!

  • 10 марта, 20:15 — 1 серия
  • 10 марта, 21:10 — 2 серия
  • 11 марта, 20:15 — 3 серия
  • 11 марта, 21:10 — 4 серия

По сюжету, Катя приходит в себя в реанимации. Выясняется, что ей срочно нужна операция, и фонд «Реабилитация», который сотрудничает с их больницей, соглашается помочь. Кате делают операцию. Она проходит успешно – теперь нужно восстанавливаться. Пациентку переводят на домашний режим, а тот же фонд «Реабилитация» выделяет ей новейшую электрическую коляску. Катя пытается выяснить, что это за фонд, но ей дают размытые ответы. Теперь с ней занимается медсестра Таня, которая рассказывает ей все новости. Девушка узнает, что это Влад позвал на помощь, когда она потеряла сознание…

Катя пытается выяснить, действительно ли «Реабилитация» – фонд Влада. Она узнает, что фонд основал его отец, как раз после того, как к ним поступила Катя. Первой же оплатой была покупка лекарств для нее и необходимого оборудования, с помощью которого и удалось поставить ее на ноги. Одним из условий отца Влада и, после его смерти, самого Влада была полная конфиденциальность – они не хотели, чтобы об их благотворительности было широко известно. Катя понимает, что родители Влада и сам Влад оплатили ее лечение.

В ролях: Анна Кузина, Павел Вишняков, Евгения Треско, Сергей Деревянко, Алексей Нагрудный и др.

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