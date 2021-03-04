Не пропустіть прем’єру нового серіалу Провина кохання від Оксани Байрак! Захоплива історія під знаком Лева познайомить вас з Ольгою. Жінці доведеться зустрітися з колишнім чоловіком, з яким вони не бачилися декілька років. Але вона не може з’явитися самотньою, тому й погоджується на авантюру доньки. Які пригоди підготувала доля для героїні? Дивіться у першій серії фільму Провина кохання 8 березня о 20:15 на СТБ.

Video: Дивіться Провина кохання з 08.03.2021 на СТБ

Серіал Провина кохання – 1 серія вийде в ефір вже 08.03.2021. Про що буде 1 серія серіалу Провина кохання читайте в анонсі