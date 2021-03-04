Не пропустите премьеру нового сериала Виновата любовь от Оксаны Байрак! Увлекательная история под знаком Льва познакомит вас с Ольгой. Женщине придется встретиться с бывшим мужем, с которым они не виделись несколько лет. Но она не может появиться в одиночестве, поэтому и соглашается на авантюру дочери. Какие приключения уготовила судьба для героини? Смотрите в первой серии фильма Виновата любовь 8 марта в 20:15 на СТБ.

Video: Смотрите Виновата любовь с 08.03.2021 на СТБ

Сериал Виновата любовь — 1 серия выйдет в эфир уже 08.03.2021. О чем будет 1 серия сериала Виновата любовь читайте в анонсе