Він покалічить її тіло, а через роки вона лікуватиме його… І коли випаде шанс помститися, її серце обере кохання. Мелодрама Любов на реабілітації 2021 розповість про двох людей, які відчули, що таке крок від ненависті до кохання. Не пропустіть прем’єру зворушливої історії – дивіться серіал Любов на реабілітації 10 березня на СТБ.

Video: Любов на реабілітації – дивіться на СТБ з 10.03.2021

Серіал Любов на реабілітації – 1 серія вийде в ефір вже 10.03.2021. Про що буде 1 серія серіалу Любов на реабілітації читайте в анонсі