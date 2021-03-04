Он покалечит ее тело, а спустя годы она будет лечить его… И когда выпадет шанс отомстить, ее сердце выберет любовь. Мелодрама Любовь на реабилитации 2021 расскажет о двух людях, которые прочувствовали, что такое шаг от ненависти до любви. Не пропустите премьеру трогательной истории – смотрите сериал Любовь на реабилитации 10 марта на СТБ.

Video: Любовь на реабилитации – смотрите на СТБ с 10.03.2021

Сериал Любовь на реабилитации — 1 серия выйдет в эфир уже 10.03.2021. О чем будет 1 серия сериала Любовь на реабилитации читайте в анонсе