«Мама»: сюжет нового фільму

19 лютого о 20:15 до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні телеканал СТБ покаже прем’єру 4-серійної драми «Мама», події якої розгортаються на окупованому Донбасі. Читайте сюжет нового фільму «Мама» просто зараз!

За сюжетом, головна героїня фільму Ніна Петрівна живе з сім’єю в Житомирі. У той момент, коли її син Віталій Швидченко пішов добровольцем на фронт захищати свою країну, у мирному житті Ніни Петрівни оселилася війна. В один зі звичайних днів вона дізнається, що Віталій потрапив у полон. Обставини складаються так, що єдиний шанс повернути свою дитину – вирушити самостійно на її пошуки. Ніні Петрівні доведеться пройти довгий шлях, змінити міста і села, пройти блокпости і кабінети місцевої влади, зустрітися віч-на-віч з ворогом, і все для того, щоб дізнатися найважливішу відповідь для матері – чи жива її дитина.

У ролях: Олеся Жураківська, Микола Боклан, Костянтин Корецький, Тамара Антропова, Михайло Кришталь, Максим Боряк, Олександр Божко, Дар’я Матвєєва та ін.

Виробництво – «Основа Фільм Продакшн».

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