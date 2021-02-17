«Мама»: сюжет нового фильма

19 февраля в 20:15 ко Дню памяти Героев Небесной Сотни телеканал СТБ покажет премьеру 4-серийной драмы «Мама», события которой разворачиваются на оккупированном Донбассе. Читайте сюжет нового фильма «Мама» прямо сейчас!

По сюжету, главная героиня фильма Нина Петровна живет с семьей в Житомире. В тот момент, когда ее сын Виталий Швыдченко ушел добровольцем на фронт защищать свою страну, в мирной жизни Нины Петровны поселилась война. В один из обычных дней она узнает, что Виталий попал в плен. Обстоятельства складываются так, что единственный шанс вернуть своего ребенка – отправиться самостоятельно на его поиски. Нине Петровне предстоит проделать долгий путь, сменить города и села, пройти блокпосты и кабинеты местной власти, встретиться лицом к лицу с врагом, и все для того, чтобы узнать самый важный ответ для матери – жив ли ее ребенок.

В ролях: Олеся Жураковская, Николай Боклан, Константин Корецкий, Тамара Антропова, Михаил Кришталь, Максим Боряк, Александр Божко, Дарья Матвеева и др.

Производство – «Основа Фильм Продакшн».

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