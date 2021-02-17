19 лютого о 20:15 до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні глядачі СТБ побачать 4-серійну драму «Мама». Читайте кількість серій і графік виходу фільму «Мама» в матеріалі.

Графік виходу серіалу:

19 лютого, 20:15 — 1 серія

19 лютого, 21:18 — 2 серія

19 лютого, 23:09 — 3 серія

20 лютого, 00:11 — 4 серія

Головна героїня Ніна Петрівна живе з сім’єю в Житомирі. Коли її син Віталій Швидченко іде добровольцем на фронт захищати свою країну, у мирне життя мами приходить війна. Одного дня вона дізнається, що Віталій потрапив у полон. Обставини складаються так, що єдиний шанс повернути свою дитину — самотужки вирушити на її пошуки. Мамі доведеться пройти довгий шлях, змінити міста і села, пройти блокпости і кабінети місцевої влади, зустрітися віч-на-віч з ворогом, і все для того, щоб дізнатися найважливішу відповідь — чи жива її дитина.

Режисер-постановник: Тарас Ткаченко.

У ролях: Олеся Жураківська, Микола Боклан, Костянтин Корецький, Тамара Антропова, Михайло Кришталь, Максим Боряк, Олександр Божко, Дар’я Матвєєва та ін.

Більше на тему: Олеся Жураківська про фільм «Мама»

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ