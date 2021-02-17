19 февраля в 20:15 ко Дню памяти Героев Небесной Сотни зрители СТБ увидят 4-серийную драму «Мама». Читайте количество серий и график выхода фильма «Мама» в материале.

График выхода сериала:

19 февраля, 20:15 — 1 серия

19 февраля, 21:18 — 2 серия

19 февраля, 23:09 — 3 серия

20 февраля, 00:11 — 4 серия

Главная героиня Нина Петровна живет с семьей в Житомире. Когда ее сын Виталий Швыдченко уходит добровольцем на фронт защищать свою страну, в мирную жизнь мамы приходит война. В один из дней она узнает, что Виталий оказался в плену. Обстоятельства складываются так, что единственный шанс вернуть своего ребенка – отправиться самостоятельно на его поиски. Маме предстоит проделать долгий путь, сменить города и села, пройти блокпосты и кабинеты местной власти, встретиться лицом к лицу с врагом, и все для того, чтобы узнать самый важный ответ — жив ли ее ребенок.

Режиссер-постановщик: Тарас Ткаченко.

В ролях: Олеся Жураковская, Николай Боклан, Константин Корецкий, Тамара Антропова, Михаил Кришталь, Максим Боряк, Александр Божко, Дарья Матвеева и др

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