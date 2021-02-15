Сьогодні о 20:15 на телеканалі СТБ вийдуть 9 і 10 серії романтичного серіалу «Щаслива попри все». Читайте анонс 9–10 серій фільму «Щаслива попри все» просто зараз!

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Женя Виноградова працює на ринку з Олею. За дорученням Дениса Оля відправляє Женю по новий товар на склад. Дорогою назад Женю грабують, забирають речі, за які вона повинна розплатитися через два тижні. Крім того Женя відкриває свою секцію стрільби і вчить інших поводитися зі зброєю. Одна з учениць пропонує їй працювати кілером на її боса, а коли Женя відмовляється – погрожує їй та її родині. Виноградовій доводиться погодитися після погроз, їй замовляють убити генерала Скрипника. Женя веде подвійну гру і розповідає все правоохоронним органам. Замах на Скрипника зривається, але його все одно вбивають. Діма намагається накласти на себе руки після розмови з матір’ю Олени, і в нього це виходить. Бандити вдираються до Жениної квартири, вимагають повернути гроші за товар, а щоб усе увінчалося успіхом – викрадають дитину Жені.

У ролях: Альона Коломіна, Євгенія Осипова, Кирило Кузнецов, Інна Коляда, Еммануїл Віторган, Олександр Задніпровський та ін.

Video: «Щаслива попри все»: анонс 9–10 серій Серіал Щаслива попри все- 9, 10 серії на сайті СТБ вже 15.02.2021. Про що сюжет 9 та 10 серій серіалу Щаслива попри все

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