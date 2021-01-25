До дня пам’яті Героїв Небесної Сотні телеканал СТБ приготував прем’єру нового драматичного серіалу Мама. З 19 лютого слідкуйте за історією матері, син якої потрапив у полон до ворога під час визволення сходу України. Головна героїня не сподівається на допомогу влади, а сама вирішує визволяти найріднішу людину з ворожого полону. Які перешкоди їй доведеться подолати, щоб наблизитися до сина? І чи зможе вона з ним зустрітися? Не пропустіть всеукраїнську прем’єру драматичного серіалу Мама на СТБ!

Video: Мама: дивіться на СТБ з 19.02.2021

Мама на СТБ вже 19 лютого. Дивіться трейлер серіалу Мама просто зараз