Мама: дивіться на СТБ з 19.02.2021
25.01.2021
До дня пам’яті Героїв Небесної Сотні телеканал СТБ приготував прем’єру нового драматичного серіалу Мама. З 19 лютого слідкуйте за історією матері, син якої потрапив у полон до ворога під час визволення сходу України. Головна героїня не сподівається на допомогу влади, а сама вирішує визволяти найріднішу людину з ворожого полону. Які перешкоди їй доведеться подолати, щоб наблизитися до сина? І чи зможе вона з ним зустрітися? Не пропустіть всеукраїнську прем’єру драматичного серіалу Мама на СТБ!
Video: Мама: дивіться на СТБ з 19.02.2021
Мама на СТБ вже 19 лютого. Дивіться трейлер серіалу Мама просто зараз
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