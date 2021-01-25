Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvc2VyaWFsIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=

Мама: смотрите на СТБ с 19.02.2021

25.01.2021

Ко дню памяти Героев Небесной Сотни телеканал СТБ приготовил премьеру нового драматического сериала Мама. С 19 февраля следите за историей матери, сын которой попал в плен к врагу во время освобождение востока Украины. Главная героиня не надеется на помощь власти, а сама решает освобождать самого родного человека из вражеского плена. Какие препятствия ей придется преодолеть, чтобы приблизиться к сыну? И сможет ли она с ним встретиться? Не пропустите всеукраинскую премьеру драматического сериала Мама на СТБ!

Video: Мама: смотрите на СТБ с 19.02.2021


Мама на СТБ уже 19 февраля. Смотрите трейлер сериала Мама прямо сейчас

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Спасибо!

Теперь редакторы в курсе.

Закрыть