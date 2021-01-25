Мама: смотрите на СТБ с 19.02.2021
25.01.2021
Ко дню памяти Героев Небесной Сотни телеканал СТБ приготовил премьеру нового драматического сериала Мама. С 19 февраля следите за историей матери, сын которой попал в плен к врагу во время освобождение востока Украины. Главная героиня не надеется на помощь власти, а сама решает освобождать самого родного человека из вражеского плена. Какие препятствия ей придется преодолеть, чтобы приблизиться к сыну? И сможет ли она с ним встретиться? Не пропустите всеукраинскую премьеру драматического сериала Мама на СТБ!
Video: Мама: смотрите на СТБ с 19.02.2021
Мама на СТБ уже 19 февраля. Смотрите трейлер сериала Мама прямо сейчас
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