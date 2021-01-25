Ко дню памяти Героев Небесной Сотни телеканал СТБ приготовил премьеру нового драматического сериала Мама. С 19 февраля следите за историей матери, сын которой попал в плен к врагу во время освобождение востока Украины. Главная героиня не надеется на помощь власти, а сама решает освобождать самого родного человека из вражеского плена. Какие препятствия ей придется преодолеть, чтобы приблизиться к сыну? И сможет ли она с ним встретиться? Не пропустите всеукраинскую премьеру драматического сериала Мама на СТБ!

Video: Мама: смотрите на СТБ с 19.02.2021

Мама на СТБ уже 19 февраля. Смотрите трейлер сериала Мама прямо сейчас