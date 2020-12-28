У понеділок, 28 грудня, о 20:15 на телеканалі СТБ відбудеться показ романтичного серіалу «Одне серце на двох». Читайте анонс прем’єрних серій фільму «Одне серце на двох» просто зараз!

Молода і заміжня Рита щаслива у шлюбі і на роботі. Вона мріє народити, але їй забороняють вагітніти лікарі ― з дитинства в неї хвороба серця, яка прогресує, і жити повноцінним щасливим життям дівчина зможе лише після пересадки органу. Одного разу вона дізнається, що чоловік їй зраджує, а його коханка від нього вагітна. Від новини Риті стає погано, її забирає швидка. У ту саму лікарню привозять жінку, якій констатували смерть мозку внаслідок нещасного випадку, але її серце живе і може бути пересаджене.

Батько Рити, колишній слідчий, умовляє Кирила, убитого горем чоловіка, віддати орган жінки для трансплантації, пообіцявши розслідувати обставини її загибелі. Під час слідства він доходить висновку, що це був зовсім не нещасний випадок… Операція проходить успішно, але тепер Рита починає бачити дивні сни про дітей, які благають про допомогу. Вона знаходить сім’ю своєї донорки. Після знайомства з Кирилом і його дітьми Рита вирішує допомогти їм оговтатися від втрати і поступово закохується в чоловіка, а до дітей прив’язується. Та зізнатися в тому, чиє серце їй дісталося, не наважується. Правда неминуче випливе. Чи зможе серце, яке любить, пробачити таке?

Режисер-постановник: Роман Бровко.

У ролях: Віра Шпак, Олексій Морозов, Світлана Зельбет, Анна Іванова, Гордій Дзюбинський, Віктор Сарайкін, Костянтин Войтенко, Наталія Калатай та ін.

Video: «Одне серце на двох»: анонс 1―4 серій Сегодня в 20:15 на телеканале СТБ выйдет сериал Одне серце на двох. Что произойдет в 1 и 2 сериях Одне серце на двох? Читайте анонс сериала в материале

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