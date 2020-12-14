Актриса Аліна Сергєєва розповіла про секрет щасливих стосунків

Сьогодні на СТБ відбудеться прем’єра 8-серійної мелодрами «Обійми брехні» виробництва Starlight Production. В ефірі глядачі стежитимуть за історією неймовірного кохання Тимура і Нани, яких на 20 років розлучили непорозуміння і страшна таємниця. Напередодні прем’єри серіалу актриса Аліна Сергєєва, яка виконала головну роль, розповіла, що, на її думку, є запорукою щасливих стосунків.

Актриса зазначає, що важливий складник тривалих і гармонійних стосунків ― сильні почуття на самому початку спільного шляху.

«Перша умова довгих і щасливих стосунків ― це сильна закоханість на їх початку, божевільна закоханість з обох сторін. Тільки на цьому фундаменті, мені здається, є шанс побудувати тривалі стосунки, а в ідеалі ― на все життя. Але знову-таки, ми не можемо заректися і не знаємо, на скільки нам одне одного дає Бог у цьому житті, на який час. Може, комусь ми тільки на рік потрібні, а комусь ― і життя мало. Ми ж вчимося одне в одного і не просто так одне одному дістаємося.

У нас є одна чудова традиція, ― мені здається, це теж наш секрет щасливих стосунків. Ми взагалі не запитуємо вранці одне одного, куди хто йде, хто чим буде займатися, коли повернеться і де буде тоді-то. Якщо тільки це не стосується моментів, наприклад, коли треба забрати дитину. Ми вільні одне від одного в хорошому сенсі, але ввечері ми зустрічаємося і не можемо замовкнути, все розповідаємо і обговорюємо. Ми ділимося всім, нам досі не нудно розмовляти», ― розповідає Аліна.

Не пропустіть прем’єру серіалу «Обійми брехні» 14 грудня на телеканалі СТБ!

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