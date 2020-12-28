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«Одно сердце на двоих»: анонс 1―4 серий

28.12.2020

В понедельник, 28 декабря, в 20:15 на телеканале СТБ состоится показ романтического сериала «Одно сердце на двоих». Читайте анонс премьерных серий фильма «Одно сердце на двоих» прямо сейчас! 

Молодая и замужняя Рита счастлива в браке и на работе. Она мечтает родить, но ей запрещают беременеть врачи ― с детства у Риты болезнь сердца, которая прогрессирует, и жить полноценной счастливой жизнью девушка сможет лишь после пересадки органа. Однажды она узнает, что муж ей изменяет, а его любовница от него беременна. От новости Рите становится плохо, ее забирает скорая. В ту же больницу привозят женщину, которой констатировали смерть мозга вследствие несчастного случая, но ее сердце живет и может быть пересажено. 

Отец Риты, бывший следователь, уговаривает Кирилла, убитого горем мужа, отдать орган женщины для трансплантации, пообещав расследовать обстоятельства ее гибели. Во время следствия он приходит к выводу, что это был вовсе не несчастный случай… Операция проходит успешно, но теперь Рита начинает видеть странные сны о детях, которые умоляют о помощи. Она находит семью своего донора. После знакомства с Кириллом и его детьми Рита решает помочь им оправиться от потери и постепенно влюбляется в мужчину, а к детям привязывается. Но признаться в том, чье сердце ей досталось, не решается. Правда неизбежно всплывет. Сможет ли сердце, которое любит, простить такое?

Режиссер-постановщик: Роман Бровко.

В ролях: Вера Шпак, Алексей Морозов, Светлана Зельбет, Анна Иванова, Гордей Дзюбинский, Виктор Сарайкин, Константин Войтенко, Наталья Калатай и др.

Video: «Одно сердце на двоих»: анонс 1―4 серий

Сегодня в 20:15 на телеканале СТБ выйдет сериал Одно сердце на двоих. Что произойдет 1 и 2 сериях Одно сердце на двоих? Читайте анонс сериала в материале

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