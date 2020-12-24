28 грудня на СТБ покажуть прем’єру мелодрами «Одне серце на двох»

28 грудня о 20:15 глядачі телеканалу СТБ побачать чотирисерійну мелодраму «Одне серце на двох» кінокомпанії Star Media.

У центрі сюжету – молода і заміжня Рита. Вона щаслива у шлюбі і на роботі. Дівчина мріє народити, але їй забороняють вагітніти лікарі – з дитинства у Рити хвороба серця, яка прогресує, і жити повноцінним щасливим життям вона зможе лише після пересадки органу. Одного разу Рита дізнається, що чоловік їй зраджує, а його коханка від нього вагітна. Від новини Риті стає погано, її забирає швидка. В ту ж саму лікарню привозять жінку, якій констатували смерть мозку у результаті нещасного випадку, але її серце живе і може бути пересадженим. Батько Рити, колишній слідчий, вмовляє Кирила, убитого горем чоловіка, віддати орган жінки для трансплантації, пообіцявши розслідувати обставини нещасного випадку. Під час слідства він приходить до висновку, що це був зовсім не нещасний випадок… Операція проходить успішно, але тепер Рита починає бачити дивні сни про дітей, які благають про допомогу. Вона знаходить сім’ю свого донора. Після знайомства з Кирилом і його дітьми Рита вирішує допомогти їм оговтатися від втрати і поступово закохується в чоловіка, а до дітей прив’язується.

«Рита – дівчина з непростою долею. Практично все життя вона жила, озираючись на своє здоров’я. Рита нагадує всім нам про те, що кожен день – важливий. Незважаючи на проблеми з серцем, вона не боїться діяти. Вона розуміє, що всі шанси, які у неї є, можуть бути останніми. Тому втрачати жоден не можна», – розповідає акторка Віра Шпак про свою героїню.

Чи зізнається Рита Кирилу в тому, чиє серце їй дісталося? І як відреагують на правду чоловік та його родина?

Дивіться прем’єру серіалу «Одне серце на двох» 28 грудня о 20:15 на СТБ!

Ролі виконують: Віра Шпак, Олексій Морозов, Ганна Іванова, Гордій Дзюбинський, Віктор Сарайкін, Костянтин Войтенко, Світлана Зельбет, Наталя Калатай та інші.

Режисер-постановник: Роман Бровко.

Більше на тему: Актриса Аліна Сергєєва розповіла про секрет щасливих стосунків

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ