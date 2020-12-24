28 декабря на СТБ покажут премьеру мелодрамы «Одно сердце на двоих»

28 декабря в 20:15 зрители телеканала СТБ увидят четырехсерийную мелодраму «Одно сердце на двоих» кинокомпании Star Media.

В центре сюжета – молодая и замужняя Рита. Она счастлива в браке и на работе. Девушка мечтает родить, но ей запрещают беременеть врачи – с детства у Риты болезнь сердца, которая прогрессирует, и жить полноценной счастливой жизнью она сможет лишь после пересадки органа. Однажды Рита узнает, что муж ей изменяет, а его любовница от него беременна. От новости Рите становится плохо, ее забирает скорая. В ту же больницу привозят женщину, которой констатировали смерть мозга в результате несчастного случая, но ее сердце живет и может быть пересажено. Отец Риты, бывший следователь, уговаривает Кирилла, убитого горем мужа, отдать орган женщины для трансплантации, пообещав расследовать обстоятельства несчастного случая. Во время следствия он приходит к выводу, что это был вовсе не несчастный случай… Операция проходит успешно, но теперь Рита начинает видеть странные сны о детях, которые умоляют о помощи. Она находит семью своего донора. После знакомства с Кириллом и его детьми Рита решает помочь им оправиться от потери и постепенно влюбляется в мужчину, а к детям привязывается.

«Рита – девушка с непростой судьбой. Практически всю жизнь она жила с оглядкой на свое здоровье. Рита напоминает всем нам о том, что каждый день – важен. Несмотря на проблемы с сердцем, она не боится действовать. Она понимает, что все шансы, которые у неё есть, могут быть последними. Поэтому упускать ни один нельзя», – рассказывает актриса Вера Шпак о своей героине.

Признается ли героиня Кириллу в том, чье сердце ей досталось? И как отреагируют на правду мужчина и его семья?

Смотрите премьеру сериала «Одно сердце на двоих» 28 декабря в 20:15 на СТБ!

В ролях: Вера Шпак, Алексей Морозов, Анна Иванова, Гордей Дзюбинский, Виктор Сарайкин, Константин Войтенко, Светлана Зельбет, Наталья Калатай и др.

Режиссер-постановщик: Роман Бровко.

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