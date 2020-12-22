Сьогодні, 22 грудня, о 20:15 на телеканалі СТБ відбудеться показ романтичного серіалу «Двоє над прірвою». Читайте анонс 3―4 серій фільму «Двоє над прірвою» просто зараз!

У житті Рити починається справжній кошмар: її засипають погрозами, вона на мушці у снайпера… Дівчина не розуміє, що відбувається. Риті здається, що вона заплуталася в павутині брехні. Але хто бреше ― сестра Марина, екскоханий Олег чи колишній партнер Морозов? Риті хочеться вірити Іванові, але здається, що він опинився на даху її будинку зовсім не випадково… Чи дасть Рита другий шанс Олегові, який переконує, що все ще кохає її? Чи вибере інший шлях? А також хто є причиною всіх її бід?

Виробництво: Starlight Production.

Режисер-постановник: Роман Полянський.

У ролях: Вікторія Литвиненко, Іван Оганесян, Олександр Наумов, Павло Харланчук, Костянтин Корецький, Аліна Гросу, Олександра Польгуй, Льоша Сморигін, Аліпія Шеметенко і ін.

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Video: «Двоє над прірвою»: анонс 3―4 серій Сьогодні о 20:15 на телеканалі СТБ вийде серіал Двоє над прірвою. Що ж станеться в 3 та 4 серіях Двоє над прірвою. Читайте анонс серіалу в матеріалі.

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