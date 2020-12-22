Сегодня, 22 декабря, в 20:15 на телеканале СТБ состоится показ романтического сериала «Двое над пропастью». Читайте анонс 3―4 серий фильма «Двое над пропастью» прямо сейчас!

В жизни Риты начинается настоящий кошмар: ее засыпают угрозами, она на мушке у снайпера… Девушка не понимает, что происходит. Рите кажется, что она запуталась в паутине лжи. Но кто лжет ― сестра Марина, экс-возлюбленный Олег или бывший партнер Морозов? Рите хочется верить Ивану, но кажется, что он оказался на крыше ее дома совсем неслучайно… Даст ли Рита второй шанс Олегу, который убеждает, что все еще любит ее? Или выберет иной путь? А также кто является причиной всех ее бед?

Производство: Starlight Production.

Режиссер-постановщик: Роман Полянский.

В ролях: Виктория Литвиненко, Иван Оганесян, Александр Наумов, Павел Харланчук, Константин Корецкий, Алина Гросу, Александра Польгуй, Леша Сморигин, Алипия Шеметенко и др.

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Video: «Двое над пропастью»: анонс 3―4 серий Сегодня в 20:15 на телеканале СТБ выйдет сериал Двое над пропастью. Что произойдет в 3 и 4 сериях Двое над пропастью? Читайте анонс сериала в материале

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