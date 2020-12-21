Сьогодні, 21 грудня, о 20:15 на телеканалі СТБ відбудеться показ романтичного серіалу «Двоє над прірвою». Читайте анонс прем’єрних 1―2 серій фільму «Двоє над прірвою» просто зараз!

Рита Кушнір упевнена, що в її житті почалася світла смуга. Вона зробила ЕКЗ від анонімного донора і народить дитину для себе. Правда, кілька місяців тому вона усвідомила, що її стабільність у житті ― лише ілюзія. Перед весіллям вона застала нареченого, адвоката Олега, зі своєю сестрою Мариною. Рита пробачила сестрі, адже в дитинстві вона замінила їй маму, але весілля довелося скасувати. Вона не готова пробачити Олегові, але відчуває, що почасти сама винувата в тому, що сталося.

Одного чудового вечора Рита піднімається на дах свого будинку, де поринає в думки про майбутнє. Несподівано на даху з’являється чоловік у камуфляжі ― Іван, який хоче накласти на себе руки. Рита рятує його, а буквально через кілька хвилин колишній військовий врятує її від замаху. Чому Іван опинився на даху, і хто він?

Виробництво: Starlight Production.

Режисер-постановник: Роман Полянський.

У ролях: Вікторія Литвиненко, Іван Оганесян, Олександр Наумов, Павло Харланчук, Костянтин Корецький, Аліна Гросу, Олександра Польгуй, Льоша Сморигін, Аліпія Шеметенко і ін.

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