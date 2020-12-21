Сегодня, 21 декабря, в 20:15 на телеканале СТБ состоится показ романтического сериала «Двое над пропастью». Читайте анонс премьерных 1―2 серий фильма «Двое над пропастью» прямо сейчас!

Рита Кушнир уверена, что в ее жизни началась светлая полоса. Она сделала ЭКО от анонимного донора и родит ребенка для себя. Правда, несколько месяцев назад она осознала, что ее стабильность в жизни – лишь иллюзия. Перед свадьбой она застала жениха, адвоката Олега, со своей сестрой Мариной. Рита простила сестру, ведь в детстве она заменила ей маму, но свадьбу пришлось отменить. Она не готова простить Олега, но чувствует, что отчасти сама виновата в произошедшем.

В один прекрасный вечер Рита поднимается на крышу своего дома, где предается мыслям о будущем. Неожиданно на крыше появляется мужчина в камуфляже – Иван, который хочет покончить с собой. Рита спасает его, а буквально через несколько минут бывший военный спасет ее от покушения. Почему Иван оказался на крыше, и кто он?

Производство: Starlight Production.

Режиссер-постановщик: Роман Полянский.

В ролях: Виктория Литвиненко, Иван Оганесян, Александр Наумов, Павел Харланчук, Константин Корецкий, Алина Гросу, Александра Польгуй, Леша Сморигин, Алипия Шеметенко и др.

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Video: «Двое над пропастью»: анонс 1―2 серий Сегодня в 20:15 на телеканале СТБ выйдет сериал Двое над пропастью. Что произойдет в 1 и 2 сериях Двое над пропастью? Читайте анонс сериала в материале

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