«Обійми брехні»: анонс 7―8 серій
Сьогодні, 17 грудня, о 20:15 на телеканалі СТБ відбудеться показ романтичного серіалу «Обійми брехні». Читайте анонс кінцевих 7―8 серій фільму «Обійми брехні» просто зараз!
Нана дізнається таємниці минулого впливового чоловіка і розуміє, що сталося 20 років тому насправді. Тимур знаходить докази винуватості Андрія, але чи буде він покараний за скоєне цього разу? Саші проводять операцію, а Андрію Волошину оголошують про підозру. Страшна правда перестає бути таємницею. Та яким буде шлях спокути героїв і яке майбутнє на них чекає?
Виробництво: Starlight Production.
Режисер-постановник: Дмитро Лактіонов.
У ролях: Аліна Сергєєва, Дмитро Ульянов, Олександр Кобзар, Яків Кучеревський, Олександр Наумов, Даша Грачова, Анна Адамович, Леся Островська, Ольга Морозова, Ірина Мельник та ін.
Video: «Обійми брехні»: анонс 7―8 серій
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