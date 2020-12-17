Сьогодні, 17 грудня, о 20:15 на телеканалі СТБ відбудеться показ романтичного серіалу «Обійми брехні». Читайте анонс кінцевих 7―8 серій фільму «Обійми брехні» просто зараз!

Нана дізнається таємниці минулого впливового чоловіка і розуміє, що сталося 20 років тому насправді. Тимур знаходить докази винуватості Андрія, але чи буде він покараний за скоєне цього разу? Саші проводять операцію, а Андрію Волошину оголошують про підозру. Страшна правда перестає бути таємницею. Та яким буде шлях спокути героїв і яке майбутнє на них чекає?

Виробництво: Starlight Production.

Режисер-постановник: Дмитро Лактіонов.

У ролях: Аліна Сергєєва, Дмитро Ульянов, Олександр Кобзар, Яків Кучеревський, Олександр Наумов, Даша Грачова, Анна Адамович, Леся Островська, Ольга Морозова, Ірина Мельник та ін.

Video: «Обійми брехні»: анонс 7―8 серій Сьогодні о 20:15 на телеканалі СТБ вийде серіал Обійми брехні. Що ж станеться в 7 та 8 серіях Обійми брехні. Читайте анонс серіалу в матеріалі.

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