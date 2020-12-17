Сегодня, 17 декабря, в 20:15 на телеканале СТБ состоится показ романтического сериала «Объятия лжи». Читайте анонс заключительных 7―8 серий фильма «Объятия лжи» прямо сейчас!

Нана узнает тайны прошлого влиятельного мужа и понимает, что произошло 20 лет назад на самом деле. Тимур находит доказательства виновности Андрея, но понесет ли он наказание за содеянное в этот раз? Саше проводят операцию, а Андрею Волошину объявляют о подозрении. Страшная правда перестает быть секретом. Но каким будет путь искупления героев и какое будущее их ждет?

Производство: Starlight Production.

Режиссер-постановщик: Дмитрий Лактионов.

В ролях: Алина Сергеева, Дмитрий Ульянов, Александр Кобзарь, Яков Кучеревский, Александр Наумов, Даша Грачева, Анна Адамович, Леся Островская, Ольга Морозова, Ирина Мельник и др.

Video: «Объятия лжи»: анонс 7―8 серий Сегодня в 20:15 на телеканале СТБ выйдет сериал Объятия лжи. Что произойдет в 7 и 8 сериях Объятия лжи? Читайте анонс сериала в материале

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