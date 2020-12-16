21 грудня на СТБ відбудеться прем’єра 4-серійної мелодрами з елементами детективу «Двоє над прірвою» виробництва StarLight Production. У понеділок і вівторок о 20:15 у слоті «СТБ-серіал» глядачі стежитимуть за непростою долею бізнес-леді Рити, яка стикається зі зрадою, віроломством близької людини, погрозами і таємничим незнайомцем.

Рита Кушнір упевнена, що в її житті почалася світла смуга. Вона зробила ЕКЗ від анонімного донора і народить дитину для себе. Правда, кілька місяців тому жінка усвідомила, що її стабільність у житті ― лише ілюзія. Перед власним весіллям вона заскочила нареченого, адвоката Олега, зі своєю сестрою Мариною. Рита пробачила сестрі, адже в дитинстві вона замінила їй маму, але весілля довелося скасувати. Вона не готова пробачити Олегові, але відчуває, що почасти сама винна в тому, що сталося.

Одного чудового вечора Рита піднімається на дах свого будинку, де поринає в думки про майбутнє. Несподівано на даху з’являється чоловік у камуфляжі ― Іван, який хоче накласти на себе руки. Рита рятує його, а буквально через кілька хвилин колишній військовий рятує її від замаху. З цієї миті в житті Рити почнеться справжній кошмар: її засипатимуть погрозами, вона на прицілі в снайпера… Жінка не розуміє, що коїться. Їй здається, що вона заплуталася в павутині брехні… Але хто бреше: сестра Марина, наречений Олег чи колишній партнер Морозов? Рита хоче вірити Іванові, але здається, що він опинився на даху її будинку зовсім не випадково…

Виробництво: StarLight Production.

Авторка ідеї: Світлана Адлер.

Автори сценарію: Оксана Калитюк, Лілія Молодецька, Діляра Шкурко.

Режисер-постановник: Роман Полянський.

Оператор-постановник: Максим Баєв.

Генеральна продюсерка: Галина Балан-Тімкіна.

У ролях: Вікторія Литвиненко, Іван Оганесян, Олександр Наумов, Павло Харланчук, Костянтин Корецький, Аліна Гросу, Олександра Польгуй, Льоша Сморигін, Аліпія Шеметенко і ін.

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