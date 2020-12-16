21 декабря на СТБ состоится премьера 4-серийной мелодрамы с элементами детектива «Двое над пропастью» производства StarLight Production. В понедельник и вторник в 20:15 в слоте «СТБ-сериал» зрители будут следить за непростой судьбой бизнес-леди Риты, которая сталкивается с изменой, предательством близкого человека, угрозами и таинственным незнакомцем.

Рита Кушнир уверена, что в ее жизни началась светлая полоса. Она сделала ЭКО от анонимного донора и родит ребенка для себя. Правда, несколько месяцев назад женщина осознала, что ее стабильность в жизни ― лишь иллюзия. Перед свадьбой она застала жениха, адвоката Олега, со своей сестрой Мариной. Рита простила сестру, ведь в детстве она заменила ей маму, но свадьбу пришлось отменить. Она не готова простить Олега, но чувствует, что отчасти сама виновата в произошедшем.

В один прекрасный вечер Рита поднимается на крышу своего дома, где предается мыслям о будущем. Неожиданно на крыше появляется мужчина в камуфляже ― Иван, который хочет покончить с собой. Рита спасает его, а буквально через несколько минут бывший военный спасет ее от покушения. С этой минуты в ее жизни начнется настоящий кошмар: ее будут засыпать угрозами, она на мушке у снайпера… Женщина не понимает, что происходит. Ей кажется, что она запуталась в паутине лжи… Но кто лжет: сестра Марина, жених Олег или бывший партнер Морозов? Рите хочется верить Ивану, но кажется, что он оказался на крыше ее дома совсем не случайно…

Производство: StarLight Production.

Автор идеи: Светлана Адлер.

Авторы сценария: Оксана Калитюк, Лилия Молодецкая, Диляра Шкурко.

Режиссер-постановщик: Роман Полянский.

Оператор-постановщик: Максим Баев.

Генеральный продюсер: Галина Балан-Тимкина.

В ролях: Виктория Литвиненко, Иван Оганесян, Александр Наумов, Павел Харланчук, Константин Корецкий, Алина Гросу, Александра Польгуй, Леша Сморигин, Алипия Шеметенко и др.

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