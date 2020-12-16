Сьогодні, 16 грудня, о 20:15 на телеканалі СТБ відбудеться показ романтичного серіалу «Обійми брехні». Читайте анонс 5―6 серій фільму «Обійми брехні» просто зараз!

Вдається знайти біологічну сестру Саші, Віру. Вона погоджується стати донором. Крім того, дівчина дає Нані фотографію їхнього з Сашею батька, і Нана просить Тимура допомогти з’ясувати, хто ж він. Ліза зізнається Сергію, що чекає дитину від нього, але коханий пояснює, що не піде від дружини. Тимур і Нана з’ясовують справжню причину їхнього розриву 20 років тому. Тимур шукає свідків у справі померлої Віри Никоненко, у смерті якої звинувачує себе Нана, і дізнається несподівані деталі…

Виробництво: Starlight Production.

Режисер-постановник: Дмитро Лактіонов.

У ролях: Аліна Сергєєва, Дмитро Ульянов, Олександр Кобзар, Яків Кучеревський, Олександр Наумов, Даша Грачова, Анна Адамович, Леся Островська, Ольга Морозова, Ірина Мельник та ін.

Video: «Обійми брехні»: анонс 5―6 серій Сьогодні о 20:15 на телеканалі СТБ вийде серіал Обійми брехні. Що ж станеться в 5 та 6 серіях Обійми брехні. Читайте анонс серіалу в матеріалі.

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