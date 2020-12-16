Сегодня, 16 декабря, в 20:15 на телеканале СТБ состоится показ романтического сериала «Объятия лжи». Читайте анонс 5―6 серий фильма «Объятия лжи» прямо сейчас!

Удается найти биологическую сестру Саши, Веру. Она соглашается стать донором. Кроме того, девушка дает Нане фотографию их с Сашей отца, и Нана просит Тимура помочь выяснить, кто же он. Лиза признается Сергею, что ждет ребенка от него, но возлюбленный объясняет, что не уйдет от жены. Тимур и Нана выясняют истинную причину их разрыва 20 лет назад. Тимур ищет свидетелей по делу умершей Веры Никоненко, в смерти которой винит себя Нана, и узнает неожиданные детали…

Производство: Starlight Production.

Режиссер-постановщик: Дмитрий Лактионов.

В ролях: Алина Сергеева, Дмитрий Ульянов, Александр Кобзарь, Яков Кучеревский, Александр Наумов, Даша Грачева, Анна Адамович, Леся Островская, Ольга Морозова, Ирина Мельник и др.

Video: «Объятия лжи»: анонс 5―6 серий Сегодня в 20:15 на телеканале СТБ выйдет сериал Объятия лжи. Что произойдет в 5 и 6 сериях Объятия лжи? Читайте анонс сериала в материале

Больше по теме: Актриса Алина Сергеева рассказала о секретах счастливых отношений

Читайте нас также в Viber и Telegram.