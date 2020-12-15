Сьогодні, 15 грудня, о 20:15 на телеканалі СТБ відбудеться показ романтичного серіалу «Обійми брехні». Читайте анонс 3―4 серій фільму «Обійми брехні» просто зараз!

Донька Андрія та Нани дізнається, що вона їм нерідна. Нана, потай від чоловіка, доручає Тимурові розшукати біологічних родичів Саші, адже дівчинці терміново потрібен донор. Нана намагається з’їхати від Андрія, але він шантажує її. Тим часом, Андрію теж починають погрожувати ― Сергій, начальник поліції, який багато років тому приховав тяжкий злочин Волошина. Нана вирушає на могилу Віри Никоненко, біологічної матері Саші, щоб, можливо, знайти хоч якісь зачіпки. Їй стає відомо, що за могилою доглядає донька загиблої, але ця інформація шокує Нану.

Виробництво: Starlight Production.

Режисер-постановник: Дмитро Лактіонов.

У ролях: Аліна Сергєєва, Дмитро Ульянов, Олександр Кобзар, Яків Кучеревський, Олександр Наумов, Даша Грачова, Анна Адамович, Леся Островська, Ольга Морозова, Ірина Мельник та ін.

Video: «Обійми брехні»: анонс 3―4 серій Сьогодні о 20:15 на телеканалі СТБ вийде серіал Обійми брехні. Що ж станеться в 3 та 4 серіях Обійми брехні. Читайте анонс серіалу в матеріалі.

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