Сегодня, 15 декабря, в 20:15 на телеканале СТБ состоится показ романтического сериала «Объятия лжи». Читайте анонс 3―4 серий фильма «Объятия лжи» прямо сейчас!

Дочь Андрея и Наны узнает, что она им неродная. Нана, втайне от супруга, поручает Тимуру разыскать биологических родственников Саши, ведь девочке срочно нужен донор. Нана пытается съехать от Андрея, но он шантажирует ее. Тем временем, Андрею тоже начинают угрожать ― Сергей, начальник полиции, который много лет назад скрыл тяжкое преступление Волошина. Нана отправляется на могилу Веры Никоненко, биологической матери Саши, чтобы, возможно, найти хоть какие-то зацепки. Ей становится известно, что за могилой ухаживает дочь погибшей, но эта информация шокирует Нану.

Производство: Starlight Production.

Режиссер-постановщик: Дмитрий Лактионов.

В ролях: Алина Сергеева, Дмитрий Ульянов, Александр Кобзарь, Яков Кучеревский, Александр Наумов, Даша Грачева, Анна Адамович, Леся Островская, Ольга Морозова, Ирина Мельник и др.

Video: «Объятия лжи»: анонс 3―4 серий Сегодня в 20:15 на телеканале СТБ выйдет сериал Объятия лжи. Что произойдет в 3 и 4 сериях Объятия лжи? Читайте анонс сериала в материале

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