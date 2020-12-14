Сьогодні, 14 грудня на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра 8-серійної мелодрами «Обійми брехні» виробництва Starlight Production. Напередодні цієї події своїми враженнями від роботи над проєктом поділився режисер-постановник серіалу Дмитро Лактіонов.

«Особисто для мене історія особлива тим, що вдалося попрацювати з дуже цікавим, складним, багатошаровим сценарієм, де практично немає прохідних персонажів, де в кожного героя своя правда, хоч і прикрита брехнею, своя драма і біль. Обставини змушують наших героїв пережити ще раз події 20-річної давнини. Помилки і таємниці молодості змінили життя головних героїв кардинальним чином, але доля дає їм шанс спокутувати провину. Спокутувати любов’ю, щоб вирватися з обіймів брехні.

Дозволю собі процитувати слова нашої генеральної продюсерки Галини Балан-Тімкіної: “Це історія про таке кохання, на яке чекає кожна жінка”. Від себе додам, що блискуча гра акторів, неабияке загострення пристрастей і постійна інтрига не дадуть вам нудьгувати при перегляді нашого серіалу», ― розповідає Дмитро.

Дивіться прем’єру серіалу «Обійми брехні» 14 грудня о 20:15 на СТБ!

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