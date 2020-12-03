Сьогодні, 3 грудня, о 20:15 на телеканалі СТБ відбудеться показ 15 і 16 серій романтичного серіалу «Колір пристрасті». Читайте анонс 15―16 серій фільму «Колір пристрасті» просто зараз!

Софія готова на все, щоб у буквальному сенсі знищити Гомонай. Потапенко день і ніч працює над справою Даші. У результаті розслідування з’ясовується, що контрабандний рух в області очолює Марія Матвієнко ― засновниця дитячого будинку сімейного типу і вдова колишнього начальника управління митного контролю Євгена Матвієнка. Невже вона причетна до цєї історії?

У ролях: Анна Сердюк, Юрій Феліпенко, Катерина Варченко, Анастасія Іванова, Віталій Салій, Вікторія Литвиненко, Дар’я Легейда, Світлана Зельбет, Лариса Руснак та ін.

Video: «Колір пристрасті»: анонс 15―16 серій Сьогодні о 20:15 на телеканалі СТБ вийде серіал Колір пристрасті. Що ж станеться в 15 та 16 серіях Колір пристрасті. Читайте анонс серіалу в матеріалі.

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